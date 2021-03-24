Агутин ответил на слухи о разрыве с Варум

Агутин ответил на слухи о разрыве с Варум
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ко всем сплетням про свои отношения певец относится с юмором

Леонид Агутин и Анджелика Варум состоят в счастливом браке уже больше двадцати лет. Их пара – одна из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Естественно, сплетни про ссоры, интриги на стороне и развод не обходят знаменитостей стороной. 

По мнению российского музыканта, такие слухи появляются из-за того, что люди просто не верят в то, что знаменитости так долго могут быть вместе. Этим артист делится в беседе с издательством "7 дней.ру".

"Ну действительно засиделись, нельзя же так долго вместе жить! Думаю, в представлении людей мы должны были протянуть лет пять и расстаться", – иронично объясняет Агутин.

Счастливая пара уже давно не обращает внимания на завистливые сплетни. Но Агутин рассказывает, что по началу его мама волновалась, когда видела новости о проблемах сына с женой, но постепенно, "к 10 разводу" она перестала переживать. 

Певец также вспоминает забавные новости с "откровенным" интервью девушки из Краснодара, в котором она рассказывает, как он якобы обещал сделать ее звездой. Взамен якобы он провел с ней ночь в гостинице, где они "до утра пили мартини". Когда взволнованная мать позвонила Агутину с вопросами, он только посмеялся. 

"Теоретически все можно предположить, но только не мартини! По одной детали понятно, что вранье", объяснил он Людмиле Леонидовне. 

Напомним, что Агутин и Варум поженились в 2000 году. За год до этого у них родилась дочь Елизавета. Но от первого брака у певца есть еще старшая наследница Полина, которой недавно исполнилось 25 лет. 

Анна АГАБАБОВА

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