В последние годы артист стал чаще попадать в скандальные истории

В начале нулевых имя Виталия Грачева было у всех на слуху. Загадочный Витас покорил поклонников своим необычным голосом и образом, который тут же спровоцировал множество слухов вокруг его персоны. Кто-то говорил, что певец прилетел из космоса, другие уверяли, что он потомок Ихтиандра, поэтому даже имеет жабры, которые и позволяют ему брать такие высокие ноты.

Родился Грачев в Латвии, однако позже переехал с семьей в Одессу. С самого детства мальчик мечтал о сцене, поэтому в 4 года дедушка подарил ему аккордеон. В музыкальной школе занимался не только пением, но и развитием других талантов. Например, научился пародировать Майкла Джексона.

Позже Витас начнет выступать с своей, пожалуй, самой известной песней – "Опера №2". Именно эта композиция познакомит певца с продюсером Сергеем Пудовкиным, который пригласит Грачева в российскую столицу и поможет снять клип на ту самую "Оперу", который и прославит артиста.

Еще большей загадочности Витасу добавляли его блестящие наряды, которые закрывали шею и якобы скрывали жабры. После этого он начал колесить по всему миру, а в Китае и вовсе получит звание народного артиста и всенародную любовь.

Однако затем Грачев неожиданно пропал с радаров. Возможно, дали о себе знать семейные трудности. Например, Витас очень тяжело переживал смерть матери. Лилия Михайловна скончалась от рака, когда ее сын находился на гастролях. Женщина многое делала для своего наследника.

"Она отдала мне свои самые искренние чувства, свою душу, сердце, за что я никогда не перестану ее благодарить",

– цитирует певца StarHit.

Потеря серьезно сказалась на отношениях звезды с отцом. Родитель Витаса сетовал, что в одни период они и вовсе перестали общаться. В октябре прошлого года мужчины не стало. На похороны отца Витас приехать не смог из-за закрытых границ.

Но большую поддержку артисту оказывала его супруга Светлана. Грачев не скрывает, что влюбился в избранницу с первого взгляда. В 2008 году девушка родила возлюбленную дочь Аллу, а спустя 7 лет сына Максима.

Также Светлана поддерживала певца в его множественных скандалах. Например, в 2013 году супруга Витаса пыталась отобрать у очевидцев камеры, когда те снимали аварию, в которой артист переехал велосипедистку. Тогда дело едва не дошло до возбуждения уголовного дела.

Грачева также не раз штрафовали и лишали прав за вождение в нетрезвом виде, а в 2018 году Витас устроил стрельбу на Рублевке.

Ранее опухший Витас ужаснул поклонников своим новым клипом.







