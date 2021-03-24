Артист подколол своих злопыхателей

Дива российского шоу-бизнеса Алла Пугачева не смогла оставить без внимания день рождения певца Александра Буйнова, которому исполнился 71 год 24 марта. Своего близкого друга Примадонна поздравила на своей страничке в "Инстаграме" и получила шутливый ответ.

"С Днем Рождения, БРАТ! Живи на радость всем кто тебя любит", – подписала совместную фотографию Алла Борисовна.

На снимке Пугачева прислонилась к Буйнову, а он нежно ее приобнял. Артистка признается, что давно считает певца своим близким человеком, она даже называет его "братом".

Комментарий певца не заставил себя долго ждать. Буйнов поблагодарил "Алуньчика", как он нежно называет подругу, и пошутил, что назло ненавистникам еще поживет.

"А еще мы живем на радость тем, кто нас терпеть не может", – ответил он Алле Борисовне.

Подписчики Пугачевой присоединились к поздравлениям: "Здоровья! И верных друзей рядом", "Буйнов – красавчик, мой кумир! С ДР!", "Долгих лет жизни и творческих успехов".

Кроме того, поклонники высоко оценили близкую дружбу звезд: "Поздравления от хорошего друга наряду с родительскими – всегда самые приятные и теплые", "Какие вы милые ребята! Очень ценно видеть: как хранится дружба!"

Напомним, недавно Буйнов поделился в своем "Инстаграме" кадрами с вечеринки по случаю дня рождения Аллы Крутой.