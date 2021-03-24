В палату к Кудрявцевой ночью пробрался обезумевший мужчина

В палату к Кудрявцевой ночью пробрался обезумевший мужчина
Лера Кудрявцева. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Перепугавшаяся телеведущая потеряла дар речи

Накануне Лера Кудрявцева заинтриговала поклонников, пообещав, что в скором времени расскажет об истории, которая чуть не довела до инфаркта. И сегодня, 24 марта, ведущая шоу "Секрет на миллион" поделилась подробностями жуткой ситуации, которая случилась с ней в реанимации. 

Звезда рассказала, что дело было ночью. Она очень нервничала из-за того, что неожиданно оказалась в больнице, поэтому долгое время не могла уснуть. Также на нее давила пугающая атмосфера больницы: инструменты, бело-голубоватый свет, тишина. 

Вдруг Кудрявцева услышала какой-то непонятный звук. Подняв голову, телеведущая поняла, что к ней в палату пытается зайти мужчина с соседнего блока. Лера попыталась вежливо узнать, не заблудился ли пациент, но ответа не последовало. 

Волнение тут же дало о себе знать: сердце забилось чаще, ладони вспотели. Незнакомец уже вплотную подошел к кровати Кудрявцевой. То, что знаменитость увидела дальше, буквально лишило ее дара речи. 

"Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке. Кровь, которая просачивается сквозь его футболку. Пожалела, что с собой нет памперса, ибо была от страха готова надуть в штаны",

написала Лера в своем "Инстаграме". 

Более того, мужчина улыбался и смотрел на блондинку безумными глазами. Закричать у звезды так и не получилось, поэтому происходящее очень напоминало ей "фильм ужасов в при достаточно правдоподобном антураже". 

К счастью, все закончилось благополучно, потому что странный гость, заглянувший к Кудрявцевой ночью, оказался пациентом из соседней палаты. Кровь у него шла, потому что он сдернул катетер, и пошел гулять по отделению. И, судя по всему, был немного не в себе. 

"Приключения так себе скажу я вам",

– заключила звезда (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, что накануне Кудрявцева рассказала подробности своей госпитализации. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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