Актер признался, что разрывался между Анной Жюсталь и дочкой от первого брака

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский решил положить конец слухам вокруг его личной жизни. В беседе с ведущим программы "Судьба человека" Борисом Корчевниковым актер раскрыл подробности своего брака с Анной Жюсталь.

Пара поженилась в 2013 году. Тогда его дочери от других отношений Милане исполнилось 3 годика, а с ее мамой, Ириной Маирко, он уже расстался. История любви Гогунского и Жюсталь была похожа на сказку.

"С ней я узнал, что такое теплота, понимание, поддержка и спокойствие. Мы расписались во Флоренции. Мы были счастливы как дети", – рассказывает актер.



Также он поделился интересным моментом знакомства со второй женой. Дело в том, что изначально Гогунский состоял в отношениях с ее сестрой Ульяной. Та захотела познакомить своего молодого человека с Анной. Девушка долгое время старалась избегать общения с популярным актером из-за сестры, но в конце концов она не смогла устоять перед его чарами и влюбилась.

Однако их, казалось бы, счастливый брак распался уже спустя чуть больше года, так как Гогунскому было тяжело совмещать новые отношения с отцовством. Он буквально разрывался, хотя отношения мачехи с маленькой Миланой сложились хорошие.

Поэтому Гогунский принял решение вернуться к матери ребенка, чтобы создать крепкую семью, в которой их дочка будет чувствовать себя комфортно. В 2017 году они поженились. Тем не менее крепкую семью так и не удалось создать вновь, и супруги развелись спустя 2 года.

Сейчас звезда "Универа" пытается наладить непростые отношения с Ириной и разрешить спор по поводу алиментов.

"Все закрою в самое ближайшее время", – уверяет Гогунский.

Напомним, не так давно Гогунский пригрозил бывшей жене судом после обвинений в домашнем насилии.