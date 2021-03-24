Звезда "Сватов" развеяла слухи о новом сезоне

Звезда "Сватов" развеяла слухи о новом сезоне
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina
По словам актрисы, съемки еще завершены

Выход седьмого сезона "Сватов" многие зрители ждут с нетерпением. Это неудивительно, ведь сериал давно считается одним из самых популярных среди россиян. В Сети то и дело появляется различная информация о том, когда же все-таки зрители смогут увидеть новые серии. Не так давно стало якобы точно известно, что премьера "Сватов" запланирована на начало июня. Исполнительница роли Жени поспешила опровергнуть этот слух. 

Анна Кошмал решила побеседовать с поклонниками в своем "Инстаграме". Большая часть вопросов была связана именно со "Сватами", поэтому актриса решила не томить любителей сериала. 

Когда у "Жени" спросили, досняли ли последний сезон, ответ артистки был отрицательным. Более того, неясно, удастся ли вообще завершить работу над "Сваты-7" в этом году, но актеры очень надеются, что это все же произойдет. 

Иными словами, зрители не смогут насладиться новыми сериями сериала еще очень долго.

"Не верьте всему, что пишут в Интернете",

– отрезала звезда "Сватов", тем самым опровергнув слух, что новый сезон начнут показывать уже 4 июня. 

Но при этом Кошмал пообещала, что как только съемки подойдут к концу, она обязательно сообщит об этом преданной публике, пишет РИА "Новости". 

Напомним, что ранее стало известно, что седьмой сезон "Сватов" станет последним. Решение было принято создателями нашумевшего сериала. 

Олеся Железняк и вовсе назвала последний сезон "многострадальным", потому что его никак не могут доснять из-за постоянно возникающих трудностей. В минувшем году, например, съемки пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, а до этого российским актерам запретили въезд на Украину, где и снимался сериал. В итоге площадку перенесли в Белоруссию. 

Примечательно, что шестой сезон вышел аж в 2013 году. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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