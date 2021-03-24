На снимке топ-модели всего 20 лет

Свою карьеру Ирина Шейк начала, когда ей было всего 18 лет. Модель смогла покорить мировые подиумы своей необычной внешностью и идеальной фигурой. Сейчас знаменитости уже 35, однако она по-прежнему остается востребованной, часто снимаясь для известнейших мировых брендов. Но, похоже, что супермодель помнит, с чего начиналось, потому что сегодня на ее странице в "Инстаграме" появилось архивное фото.

На снимке Шейк запечатлена в красивом нижнем белье бежевого цвета, которое красиво подчеркивает ее идеальную фигуру.

Судя по подписи, фото было сделано в 2006 году. Многие пользователи решили, что если внимательно изучить фон, то становится ясно, что "фотосессия" проходила в России, потому что на заднем плане сидит женщина, которую кто-то принял за бабушку Ирины. Да и интерьер квартиры очень похож на российский.

В комментариях поклонники супермодели тут же завалили ее комплиментами, отметив, что Шейк выглядит прекрасно в любом возрасте.

"Она реально клевая", "Русская красавица наша", "Ира, с каждым годом все прекраснее", "Бабулька на фоне радует", "Это то, что я называю природной красотой", "Королева в любом возрасте", "Какая же ты шикарная", "Всегда этот взгляд царицы",

– восхитились в комментариях.

Ранее Ирина Шейк удивила публику новым имиджем. Модель предстала перед поклонниками с короткими волосами.