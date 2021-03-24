Дочери Навки и Пескова растрогали народ до слез

Дочери Навки и Пескова растрогали народ до слез
Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушки выпустили совместный трогательный сингл

Дочка олимпийской чемпионки Татьяны Навки выпустила первую песню под названием "Папа". Александра Жулина попробовала свои силы в качестве певицы. А вот автором композиции стала ее сводная сестра, дочь Дмитрия Пескова Елизавета.

Гордая Татьяна Навка поделилась с поклонниками творчеством девочек на своей страничке в "Инстаграм". Как рассказала легендарная фигуристка, песня посвящена папам Лизы и Саши – Дмитрию Пескову, который является пресс-секретарем Владимира Путина, и Александру Жулину, знаменитому фигуристу. 

"Эта история об отношениях с отцом может найти отклик в сердце каждого из нас", – процитировала Сашу Татьяна. 

Счастливая мать поздравила девушек и призвала подписчиков скачивать и слушать песню.

Поклонники высоко оценили старания молодых дарований. Многие признались, что трек тронул их до слез.

"Очень трогательные слова и исполнение!"; "Талантливые девочки! Удачи!"; "Прекрасная песня! Настоящая."; "Крутая песня. И самое главное жизненная"; "Первый раз слушала – прослезилась."; "Такие сильные слова! Прям затронули..." – написали поклонники. 

Радуют родителей не только старшие дети, но и младшая шестилетняя Надя. Недавно единственная общая дочь Пескова и Навки поразила народ знанием китайского языка.

Анна АГАБАБОВА

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