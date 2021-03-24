Блогер BadComedian рассказал о тайном первом видео про Михалкова

Блогер BadComedian рассказал о тайном первом видео про Михалкова
Никита Михалков. Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Свой самый первый ролик Баженов выпустил именно про российского режиссера

Знаменитый блогер Евгений Баженов, он же BadComedian, рассказал телеканалу "Дождь" в эфире передачи "Еще не вечер", что во время работы над своим ютуб-каналом создал видео, посвященное режиссеру Никите Михалкову. Тем не менее, он его пока что не решается выпустить. 

Успешный ютубер поделился с ведущим программы Тихоном Дзядко, что действительно с самого начала своей карьеры уделяет особое внимание Михалкову. Мэтр даже подтолкнул его на создание самого первого ролика, что послужило началом его блога. 

"Более того, я начал делать все из-за Никиты Сергеевича", – добавляет Баженов.

Как рассказывает блогер, после того, как он посмотрел вторую часть "Утомленных солнцем", ему пришла идея создать выпуск на канале о фильме. BadComedian интригующе заявляет, что однажды опубликует его, так как считает получившееся десятиминутное видео довольно забавным. А пока что оно хранится в темнице его жесткого диска.

Свой отказ от публикации ролика блогер объясняет тем, что, по его мнению, "это блеяние никому не будет интересно". В итоге первые ролики были сняты без обращения к зрителям: блогер лишь пытался создать трейлеры. Позже он решился сначала попытаться сделать обзор с голосом, и лишь спустя какое-то время осмелился уже записать и себя на видео. 

Напомним, Евгений Баженов известен своими роликами на "Ютуб", в которых он дает рецензии на кинокартины. Он часто критически оценивает современные российские фильмы и высмеивает плохую игру актеров и ошибки сценаристов и режиссеров. В общей сложности ролики BadComedian посмотрели более миллиарда раз.

Анна АГАБАБОВА

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