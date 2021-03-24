Сильно изменившаяся Владимирская вышла на связь после тяжелой операции

Сильно изменившаяся Владимирская вышла на связь после тяжелой операции
Светлана Владимирская. Кадр youtube.com
Звезда 1990-х медленно восстанавливается после болезни

Светлана Владимирская начала выступать на сцене еще в начале 1990-х, прославившись после выхода песни "Мальчик мой". Однако сейчас певица редко выходит в свет и живет в общине Виссариона. В этот раз артистка решила сделать исключение и появилась в эфире ток-шоу "Пусть говорят". 

Звезде 1990-х позвонили по видеосвязи. Выглядела Владимирская бодрой и подчеркнула, что чувствует себя хорошо. Однако телезрители отметили, что исполнительница хита "Мальчик мой" очень похудела и осунулась. 

Возможно, причиной стала болезнь и операции, которые певица перенесла не так давно. 

"Рада всех видеть. Конечно, уже получше, хотя слабость есть, но уже выздоравливаю. Все хорошо",

поделилась с гостями студии Владимирская. 

Также знаменитости удалось поговорить и со своим бывшим супругом – продюсером Марком Большим, который заявил, что именно он помог Светлане стать известной. 

Артистка вспомнила, что пару познакомил Владимир Кузьмин, с которым он работал. Сначала Большой и Владимирская начали сотрудничать, а потом певица вышла за продюсера замуж. 

Напомним, что в начале этого года звезда 1990-х перенесла срочную госпитализацию. Из-за неудачной операции Светлане пришлось ложиться под нож еще раз после выявления перитонита.

Позже выяснилось, что после многочисленных операций Владимирской приходится питаться через специальный зонд. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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