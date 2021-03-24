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Светлана Владимирская начала выступать на сцене еще в начале 1990-х, прославившись после выхода песни "Мальчик мой". Однако сейчас певица редко выходит в свет и живет в общине Виссариона. В этот раз артистка решила сделать исключение и появилась в эфире ток-шоу "Пусть говорят".
Звезде 1990-х позвонили по видеосвязи. Выглядела Владимирская бодрой и подчеркнула, что чувствует себя хорошо. Однако телезрители отметили, что исполнительница хита "Мальчик мой" очень похудела и осунулась.
Возможно, причиной стала болезнь и операции, которые певица перенесла не так давно.
"Рада всех видеть. Конечно, уже получше, хотя слабость есть, но уже выздоравливаю. Все хорошо",
– поделилась с гостями студии Владимирская.
Также знаменитости удалось поговорить и со своим бывшим супругом – продюсером Марком Большим, который заявил, что именно он помог Светлане стать известной.
Артистка вспомнила, что пару познакомил Владимир Кузьмин, с которым он работал. Сначала Большой и Владимирская начали сотрудничать, а потом певица вышла за продюсера замуж.
Напомним, что в начале этого года звезда 1990-х перенесла срочную госпитализацию. Из-за неудачной операции Светлане пришлось ложиться под нож еще раз после выявления перитонита.
Позже выяснилось, что после многочисленных операций Владимирской приходится питаться через специальный зонд.
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