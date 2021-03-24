Курс рубля
- Пора ли продавать доллары: ответ аналитика
- Рост рубля скоро остановят – эксперт
- Доллар подешевел до 73 рублей
Народный артист России Александр Домогаров известен своим буйным нравом. На этот раз он высказался, что жителей России в отличие от Запада необходимо ограничивать от "вседоступности всего".
По мнению актера, люди "сходят с ума" от вседозволенности, поэтому российским гражданам стоит продавать гаджеты только при наличии справки от психиатра. Своими мыслями Домогаров поделился в беседе с RTVI на их "Ютуб"-канале.
"Мы хотим как на Западе? Мы не как на Западе, мы другие. Нам нельзя все", – высказался актер.
Также артист считает, что "демократия хороша", но в нашей стране к ней "не готовы морально". Домогаров подчеркнул, что россиянам не стоит видеть, как кто-то отдыхает на арабских курортах, катаясь на роскошных золотых машинах, или устраивает грандиозные праздники. Люди, видя подобное в Сети, начинают писать гадости. По его мнению, зависть – это болезнь, не имеющая здравого смысла.
Не так давно стало известно, что Домогаров закатил истерику из-за заснувшего на его спектакле зрителя.
Эксперты обратили внимание на необычный жест министров