Галкин запрещает операторам снимать Пугачеву слишком близко - СМИ

Галкин запрещает операторам снимать Пугачеву слишком близко - СМИ
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com
По слухам, для омоложения певицы на экране используют специальные хитрости

Некоторое время назад гостьей передачи "Сегодня вечером" стала Алла Пугачева. Внешний вид 71-летней артистки поразил зрителей: она выглядела моложе многих присутствующих в студии звезд. Однако удалось выяснить, что это – заслуга супруга Примадонны Максима Галкина, который попросту искусственно омолодил ее.

Все началось с того, что в Интернете сравнили снимки Аллы Борисовны, сделанные во время шоу и во время юбилея Вячеслава Зайцева. Общественность пришла к выводу, что внешность певицы сильно отличается на этих двух фотографиях.

Появилась информация, что Галкина обвинили в махинациях со внешностью Пугачевой. Якобы юморист попросил операторов наложить специальный фильтр, который устранял все несовершенства исполнительницы хита "Арлекино".

Также было поставлено одно условие – не снимать артистку слишком близко, передает "Собеседник".

Кстати, если сравнить Аллу Борисовну и 73-летнюю Наталью Варлей, которая тоже появилась на передаче Галкина, то различия очевидны.

"Сравните, как выглядят в эфире "Сегодня вечером" Варлей и Алла. Актриса смотрится бабушкой, а Пугачева – девочкой", – говорится в публикации.

Пугачева не стала комментировать данный скандал. Скорее всего певица уже привыкла к тому, что ей приписывают многие грехи.

Напомним, Пугачева и Галкин состоят в браке с 2011 года. Несмотря на большую разницу в возрасте, артистка и юморист являются гармоничной парой. В 2013 году на свет появились дети супругов – двойняшки Лиза и Гарри. Наследников звездных родителей выносила суррогатная мать. 

Ранее стало известно о том, что Александр Буйнов ответил шуткой на поздравление Примадонны. Вчера, 24 марта, певцу исполнился 71 год. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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