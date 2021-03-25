Женщина попала в неприятную ситуацию из-за своего отца

Недавно в квартире дочери Бориса Шпигеля, обвиненного во взяточничестве, прошли обыски. Следователи изъяли у Светланы драгоценности, который некоторое время назад ей подарил Николай Басков.

По некоторым данным, Шпигель, являющийся главой группы фармацевтических компаний "Биотэк", вручил дорогие часы уже бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Данный жест Бориса Исааковича посчитали взяткой.

Следователи провели обыски не только в офисе предпринимателя, но и в квартире его наследницы. Вероятнее всего, они пытались найти зацепки, которые вывели бы их на другие преступления Шпигеля.

По словам Бориса Исааковича, у Светланы забрали кольца и прочие украшения. Арестованный акцентировал внимание на том, что драгоценности подарил дочери ее бывший супруг – "Золотой голос России", передает "Коммерсант".

"Какое это имеет отношение ко мне? Это ее собственные, личные вещи. Она взрослый человек", – высказался возмущенный политик.

Напомним, Николай Басков и Светлана Шпигель сыграли свадьбу в январе 2001 года. В 2006 году у пары родился сын Бронислав. Мало кто знает, что у исполнителя хита "Шарманка" есть наследник. Дело в том, что после развода, который состоялся в мае 2008 года, дочь предпринимателя запретила экс-супругу видеться с ребенком. Причина такого поступка Светланы неизвестна.

Кстати, Борис Исаакович является бывшим продюсером Баскова. Ходят слухи, что и сам политик всячески препятствовал общению внука и артиста.

Ранее в Сети посмеялись над Басковым и Анастасией Воловковой, которые слились в страстном поцелуе.