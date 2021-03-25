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Популярный российский шоумен Семен Слепаков решил прокомментировать недавнее интервью журналистки Ксении Собчак со скопинским маньяком, который недавно вышел на свободу. Юморист едко, не стесняясь в выражениях, высмеял поведение ведущей, которая изначально объявила, что снимет фильм не про самого героя, а про "жуткие преступления".
Слепаков решил проехаться по Ксении, заявив в стихотворной форме, что журналистка готова поступиться всеми принципами ради популярности в Сети и "топов ютьюба". Первые строчки начинаются с того, что Ксения приходит к герою выпуска с целью "узнать сущность". Последний изначально уходил в отказ и ссылался на занятость. Скопинский убийца заявил, что ведущей лучше всего обратиться за интервью к певице Клаве Коке.
Однако Ксения была непоколебима и начала смело преследовать маньяка, не остановившись даже перед его угрозой "бросить в погреб в неглиже". Анализируя поведение журналистки, Мохов начинает задумываться: кто же из них двоих действительно маньяк?
"Жутко выдохся, устал,
И когда ушла Собчак, -
Я б такую красть не стал, -
Думал скопинский маньяк", – пишет поэт в своем "Инстаграм".
В результате по сюжету произведения Мохов выложил Ксении всю подноготную, сдавшись под ее давлением.
Недавний выпуск Собчак со скопинским маньяком приобрел общественную огласку: многие выразили недоумение из-за сомнительного выбора журналистки. А политик Владимир Жириновский заявил, что Ксения сама заплатила герою выпуска, чтобы тот согласился дать интервью.
Напомним, Виктор Мохов провел 17 лет в тюрьме за похищение и удержание двух девушек. Своих жертв он держал на территории дачного участка в Скопине. Одна из жертв дважды беременела от преступника, однако тот отбирал у нее детей.
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