Журналистка готова на все ради "топа ютьюба", намекнул комик

Популярный российский шоумен Семен Слепаков решил прокомментировать недавнее интервью журналистки Ксении Собчак со скопинским маньяком, который недавно вышел на свободу. Юморист едко, не стесняясь в выражениях, высмеял поведение ведущей, которая изначально объявила, что снимет фильм не про самого героя, а про "жуткие преступления".

Слепаков решил проехаться по Ксении, заявив в стихотворной форме, что журналистка готова поступиться всеми принципами ради популярности в Сети и "топов ютьюба". Первые строчки начинаются с того, что Ксения приходит к герою выпуска с целью "узнать сущность". Последний изначально уходил в отказ и ссылался на занятость. Скопинский убийца заявил, что ведущей лучше всего обратиться за интервью к певице Клаве Коке.

Однако Ксения была непоколебима и начала смело преследовать маньяка, не остановившись даже перед его угрозой "бросить в погреб в неглиже". Анализируя поведение журналистки, Мохов начинает задумываться: кто же из них двоих действительно маньяк?

"Жутко выдохся, устал,

И когда ушла Собчак, -

Я б такую красть не стал, -

Думал скопинский маньяк", – пишет поэт в своем "Инстаграм".



В результате по сюжету произведения Мохов выложил Ксении всю подноготную, сдавшись под ее давлением.

Недавний выпуск Собчак со скопинским маньяком приобрел общественную огласку: многие выразили недоумение из-за сомнительного выбора журналистки. А политик Владимир Жириновский заявил, что Ксения сама заплатила герою выпуска, чтобы тот согласился дать интервью.

Напомним, Виктор Мохов провел 17 лет в тюрьме за похищение и удержание двух девушек. Своих жертв он держал на территории дачного участка в Скопине. Одна из жертв дважды беременела от преступника, однако тот отбирал у нее детей.