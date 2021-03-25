Телеведущий показал соответствующую страницу в паспорте

Андрей Малахов оформил прописку в своем родном городе Апатиты, который находится в Мурманской области. Этой новостью журналист поделился на личной инстаграм-странице.

Малахов опубликовал фотографию, на которой он держит в руках свой паспорт. На шестой странице документа видна дата регистрации – 23 марта 2021 год, а также название города.

"Теперь объявляю это официально: время возвращаться в родной город!" – написал Андрей под снимком.

Звезда передачи "Прямой эфир" объяснил, почему от отказался от московской прописки. По словам телеведущего, он хочет внести хоть какой-то вклад в Апатиты – будь то оплата налогов или другие полезные для города дела.

"Считаю это трендом 2021 – прописка в Москве (такая желанная в 90-х 20 века) в 21 веке – не такая важная штука", – добавила телезвезда.

Стоит отметить, что данную публикацию Малахов изначально выложил в личном микроблоге сегодня ночью. Однако по каким-то причинам Андрей удалил ее через некоторое время. Но позже телеведущий передумал и вновь поделился с многочисленными поклонниками новостью о прописке в Апатитах.

Напомним, знаменитость родилась 11 января 1972 года. Малахов окончил апатитскую среднюю школу № 6. Примечательно, что одноклассником Андрея был известный российский диджей Евгений Рудин (DJ Грув).

Ранее появилась информация о том, что журналист посвятил новый выпуск своей передачи тяжело больной экс-супруге Андрея Аршавина Алисе Казьминой. Он показал, как сейчас выглядит страдающая аутоимунным некрозом модель.