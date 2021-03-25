Актеру пришла на помощь религия

В 2008 году Александра Домогарова настигло страшное горе – скончался 23-летний сын артиста Дмитрий. Это стало настоящим потрясением для звезды кинокартины "Бандитский Петербург".

Напомним, наследник знаменитости работал заместителем начальника депозитного отдела в "Трансстройбанке". Однажды, когда Дмитрий вместе с коллегами по работе шел по тротуару, в них на полной скорости влетела иномарка. По имеющейся версии, водитель транспортного средства не справился с управлением, так как дорога была скользкой. Сын Домогарова умер из-за открытой черепно-мозговой травмы.

Когда Александру Юрьевичу сообщили о трагедии, он не мог поверить в случившееся. Об этом он откровенно рассказал в передаче "Легенда" на канале RTVI.

"Когда погиб старший сын, я просто не знал, что делать. А ведь нужно было что-то делать, куда-то ехать, организовывать", – вспомнил артист.

Видя страдания Домогарова, друзья предложили ему сходить в храм. Актер последовал совету приятелей и отправился туда в надежде на то, что ему станет легче. После этого Александр Юрьевич стал часто посещать культовое сооружение. Именно религия помогла звезде справиться с тяжелой утратой.

Однако есть один момент, который до сих пор не дает покоя Домогарову.

"Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей", - высказался артист.

Кстати, у знаменитости остался еще один сын Александр. Наследник появился в браке актера и его второй жены Ирины Гуненковой. Сейчас ему 32 года.

Ранее стало известно о том, что Домогаров выступил с инициативой продавать россиянам гаджеты только при наличии справки от психиатра.