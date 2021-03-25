Прилучный стал иначе выглядеть после развода: свежее фото

Прилучный стал иначе выглядеть после развода: свежее фото
Павел Прилучный. Фото: www.instagram.com/bugevuge/
Артист намерен еще и отрастить бороду

Российский актер Павел Прилучный решил покрасоваться перед подписчиками соцсетей щетиной, которая успела отрасти за несколько дней. До этого артист всегда появлялся перед камерами с гладко выбритым лицом, однако теперь, судя по всему, решил приступить к радикальным переменам.

В одной из недавних публикаций бывший возлюбленный Агаты Муцениеце выложил фото, продемонстрировав поклонникам свою растистельность на лице. Похоже, Павел задумался о бороде: артист прямо поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему сбривать щетину.

Многие поклонники оценили и окрепшее телосложение Прилучного, заметив, что кумир стал уделять больше внимания своей физической форме. Еще с прошлого лета Павел стал регулярно посещать спортзал для роли в сериале "Клетка".

"Боже, какой мужчина", "Павел, вы потрясающий. Вам все идет", "Тебе идет и с бородой, и без нее", "Да, примерно как в новом "Мажоре" можно отрастить", "С какой целью такая брутальная кабина спрашивает у подписчиков отращивать бороду или нет?! Вам разве самим не виднее?" – пишут поклонники (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Впрочем, многие заявили, что Павлу не стоит решаться на подобные перемены, посчитав, что гладко выбритый кумир хорош и без бороды.

К слову, недавно на телеэкраны вышел новый сезон отечественного  сериала "Преступление", в котором играет Прилучный с актрисой Дарьей Мороз.

Не так давно артист дал интервью "Российской газете", в котором подробно рассказал о сложностях в личной жизни. Знаменитость признается, что стал очень сильно бояться одиночества – не исключено, что фобия появилась после болезненного расставания с Муцениеце, из-за чего артист переехал жить к матери.

Егор МАЛКОВ

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