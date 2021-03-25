Не простив Бондарчука: как уходила из жизни Макарова

Не простив Бондарчука: как уходила из жизни Макарова
Инна Макарова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Звезды "Девчат" не стало ровно год назад

Звезда советского кино Инна Макарова, запомнившаяся многим по роли Нади из "Девчат", первая супруга Сергея Бондарчука, скончалась 25 марта 2020 года в 93-летнем возрасте. В послужном списке актрисы – более 50 кинокартин, в том числе "Высота", "Дело Румянцева" и "Молодая гвардия".

Изначально казалось, что счастью в браке с Бондарчуком не будет конца: артист сдувал с супруги пылинки. Однако десять лет спустя муж ей изменил с Ириной Скобцевой. Инна, правда, первое время не верила слухам.

В дом слали "анонимки" – в одной из них утверждалось, что Макарова закрутила роман с одним из коллег на съемках "Высоты". Бондарчук потребовал объяснений, а Инна в ответ сообщила, что артиста с такой фамилией даже на съемочной площадке не было. Однако значения это не имело: брак трещал по всем швам.

Развод оказался очень болезненным для Макаровой. Звезда так и не смогла простить супруга. Больше она не связывала себя брачными узами: со вторым мужчиной, академиком Михаилом Перельманом, артистка прожило больше 40 лет, однако брак пара не зарегистрировала.

Перельмана не стало в 2013 году. Он, кстати, оказал помощь Бондарчуку в лечении и настаивал на том, чтобы возлюбленная смогла встретиться и попрощаться с бывшим мужем. Однако та отказалась. Макарова даже не явилась на похороны Сергея. Впоследствии знаменитость признавалась, что не желала "устраивать спектаклей".

А перед своей кончиной артистка сама лишилась памяти, начав забывать, что и первый супруг, и Михаил давно ушли из жизни. Она начала с ними говорить из-за галлюцинаций.

Макарову похоронили на Троекуровском кладбище, поставив на ее могиле огромный деревянный крест. Сейчас ее последний приют засыпан снегом. Однако большая корзина с цветами там стоит постоянно, передает сайт "Комсомольская правда".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Судьба "Северного потока - 2" находится в руках Вашингтона - эксперт

Завершению строительства мешают политические препятствия

Следствие проигнорировало важную деталь с места гибели "Боинга" MH17 - эксперт

Известный российский эксперт рассказал о странности с покрывшимся копотью теплообменником лайнера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей