Звезды "Девчат" не стало ровно год назад

Звезда советского кино Инна Макарова, запомнившаяся многим по роли Нади из "Девчат", первая супруга Сергея Бондарчука, скончалась 25 марта 2020 года в 93-летнем возрасте. В послужном списке актрисы – более 50 кинокартин, в том числе "Высота", "Дело Румянцева" и "Молодая гвардия".

Изначально казалось, что счастью в браке с Бондарчуком не будет конца: артист сдувал с супруги пылинки. Однако десять лет спустя муж ей изменил с Ириной Скобцевой. Инна, правда, первое время не верила слухам.

В дом слали "анонимки" – в одной из них утверждалось, что Макарова закрутила роман с одним из коллег на съемках "Высоты". Бондарчук потребовал объяснений, а Инна в ответ сообщила, что артиста с такой фамилией даже на съемочной площадке не было. Однако значения это не имело: брак трещал по всем швам.

Развод оказался очень болезненным для Макаровой. Звезда так и не смогла простить супруга. Больше она не связывала себя брачными узами: со вторым мужчиной, академиком Михаилом Перельманом, артистка прожило больше 40 лет, однако брак пара не зарегистрировала.

Перельмана не стало в 2013 году. Он, кстати, оказал помощь Бондарчуку в лечении и настаивал на том, чтобы возлюбленная смогла встретиться и попрощаться с бывшим мужем. Однако та отказалась. Макарова даже не явилась на похороны Сергея. Впоследствии знаменитость признавалась, что не желала "устраивать спектаклей".

А перед своей кончиной артистка сама лишилась памяти, начав забывать, что и первый супруг, и Михаил давно ушли из жизни. Она начала с ними говорить из-за галлюцинаций.

Макарову похоронили на Троекуровском кладбище, поставив на ее могиле огромный деревянный крест. Сейчас ее последний приют засыпан снегом. Однако большая корзина с цветами там стоит постоянно, передает сайт "Комсомольская правда".