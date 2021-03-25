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Со дня смерти Бориса Грачевского прошло чуть больше двух месяцев. Супруга создателя "Ералаша" до сих пор не может смириться с тяжелой утратой. На своей инстаграм-странице Екатерина Белоцерковская пообщалась с подписчиками и излила им душу.
Один из интернет-пользователей поинтересовался у Екатерины, как можно пережить потерю любимого человека.
"Невозможно пережить… Вот честное слово! Мне кажется, что эта боль будет всю жизнь со мной", – произнесла убитая горем Белоцерковская.
Также жена покойного сценариста призналась – ей пришлось обращаться к психологу, так как самостоятельно справиться с трагедией она не могла. Однако и специалист оказался бессилен.
Екатерина добавила, что с каждым днем боль от потери не притупляется, а, наоборот, становится только сильнее. Даже маленький сын Филипп, рожденный от Бориса Юрьевича, не помогает забыться. 8 апреля малышу исполнится один год.
Напомним, Грачевский скончался 14 января 2021 года. Причиной смерти кинорежиссера стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Положительный тест на COVID-19 знаменитость сдала 21 декабря.
Позже стало известно, что на самом деле Борис Юрьевич страдал от онкологии. О недуге звезды рассказал его близкий друг Марк Рудинштейн. Продюсер заявил, что последний год жизни выдался для Грачевского крайне сложным. Сценариста угнетало не только наличие смертельной болезни, но и проблемы, связанные с сокращением средств на "Ералаш".
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