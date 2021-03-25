"Прожить невозможно": Шифрин пожаловался на роковую ошибку с пенсией

"Прожить невозможно": Шифрин пожаловался на роковую ошибку с пенсией
Ефим Шифрин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/ www.globallookpress.com
Юморист принял поспешное решение и отказался от почетного звания

Сегодня, 25 марта, Ефиму Шифрину исполнилось 65 лет. По случаю праздника артист дал интервью "СтарХиту", где рассказал о размере своей пенсии.

По словам Шифрина, он получает выплаты от государства уже пять лет. Ежемесячно знаменитости начисляют 13 тысяч. Ефим Залманович признался – он не снимает этих денег, а оставляет их на книжке.

"Идет в общий счет трат. Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно", – заявил актер.

Шифрин отметил, что маленький размер его пенсии обусловлен тем, что он, будучи пенсионером, ходит на работу. В том случае, если бы артист не был трудоустроен, ему бы переводили большую сумму.

Также Ефим Залманович вспомнил о своей главной ошибке. Некоторое время назад звезде предлагали звание народного артиста России, однако он отказался.

"А если бы не отнекивался в свое время от звания, то имел бы еще 30 тысяч в месяц", – с сожалением добавила знаменитость.

Шифрин отметил – раньше ему казалось, что все привилегии являются попросту атрибутами советского времени. Он смотрел на то, как складывается ситуация в западном шоу-бизнесе. Поэтому, получив от Театра Эстрады предложение подать на звание, он решил воздержаться.

Теперь же юморист жалеет о своем решении. Ведь 30 тысяч не были бы для него лишними.

Ранее появилась информация о том, что Шифрин обиделся на фразу из фильма "Бриллиантовая рука". Шутка касалась родного края артиста – Колымы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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игорь
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лучше бы протестовал бы против того что на пять лет пенсии у всех отняли
старичек
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