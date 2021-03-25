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Лера Кудрявцева уже дома. Звезду ТВ-экрана выписали из больницы, о чем она сама сообщила журналистам.
Самочувствие у известной телеведущей, по ее же словам, нормальное. Однако пережитое в реанимации все еще вспоминает и переживает из-за этого.
Кудрявцева заверила, что с нею "все хорошо", отметив, что надо больше отдыхать. И добавила: "Нервишки шалят".
Вспомнила и о том, что произошло с нею в реанимации. "Мужчина в крови" заставил знаменитую блондинку здорово поволноваться. Она сильно испугалась.
Лера так и не поняла, чего хотел незнакомец, оказавшийся в реанимации, куда ее поместили. Однако "было ощущение, что конкретно пришлось меня, это… ну, в общем, ужас", – призналась телеведущая в беседе с корреспондентом телеканала "360".
Накануне Лера Кудрявцева рассказала о пережитом в реанимациие. К ней в палату ночью пробрался обезумевший мужчина в окровавленной одежде.
Ранее ведущая программы "Секрет на миллион" звезда вспомнила о стрессе, кокоторый испыта.ла, когда поняла, что ее везут в больницу на скорой помощи с мигалками. К счастью, результаты многочисленных обследований, проведенных врачами, показали, что она здорова. Однако нужно поберечься: накоплена усталость, нервы.
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