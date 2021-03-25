"Богиня": Лолита показала точеную фигуру

"Богиня": Лолита показала точеную фигуру
Лолита. Фото: www.instagram.com/lolitamilyavskaya
Певица произвела настоящий фурор

Накануне на личной инстаграм-странице Лолита Милявская опубликовала видео, на котором продемонстрировала отличную фигуру. Создается такое впечатление, будто 57-летняя артистка не только похудела, но и помолодела на несколько лет.

В кадре исполнительница хита "На Титанике" позирует в черном обтягивающем комбинезоне. Знаменитость использовала широкий ремень, что крайне выгодно подчеркнуло ее талию. На ноги певица надела стильные сапоги с острым носом. Завершили образ небольшая подвеска на шее, слегка растрепанные волосы, а также неброский макияж.

Милявская рассказала, что в 80-е годы подобные костюмы пользовались огромной популярностью. Трендом они стали благодаря американской актрисе Джейн Фонде, которая активно пропагандировала здоровый образ жизни.

Образ Лолиты произвел настоящий фурор. В ее адрес полетело огромное количество комплиментов.

"Невероятная женщина", "Фигура – блеск", "Богиня!", "Боже мой, вы прелестны", "Прекрасно выглядите", – отметили пользователи Сети.

Фото: www.instagram.com/lolitamilyavskaya

Мимо данного видео не смогли пройти и коллеги Лолиты по шоу-бизнесу. Свои восторженные комментарии оставили звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, артист балета Николай Цискаридзе, актриса Марина Федункив, композитор Виктор Дробыш, певица Светлана Лобода и другие знаменитости.

Некоторые подписчики задались вопросом – как певице удалось так сильно похудеть? Однако Милявская не стала раскрывать своего секрета красоты.

Ранее стало известно о том, почему певица вышла замуж за второго супруга Виталия Милявского. Оказывается, ей срочно нужна была прописка, поэтому артистка и решилась на брак без любви. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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