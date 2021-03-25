Дробыш рассказал об унижении Валерии на "Евровидении"

Дробыш рассказал об унижении Валерии на "Евровидении"
Виктор Дробыш. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певицу несправедливо обделили на отборочном туре, считает композитор

Российский продюсер Виктор Дробыш рассказал об унижении, которое пришлось стерпеть певице Валерии во время исполнения композиции Back to love на отборочном туре перед конкурсом "Евровидение-2009". По словам композитора, судейский состав явно несправедливо лишил исполнительницу первого места.

В тот момент Валерия выступила с композицией, в которую вложили не только огромное количество денежных средств, но и душу, считает Дробыш. Однако судейство по неизвестным причинам остановило свой выбор на песне Анастасии Приходько "Мамо".

Неудача Валерии во время национального отбора, считает композитор, стала ее несправедливым провалом.

"Вложили в этот проект сотни тысяч долларов. Она выглядела как дива. Тогда победил Александр Рыбак, а она была даже не прошла отборочные. Приходько с песней "Мамо" заняла 11 место. И вместе с этим 11-местом умерла надежда России на "десятку" в этом конкурсе. Правда, это было понятно еще до того, как она вообще спела эту песню. Шансов у нас не было", – заявил композитор в интервью Super.

По мнению Дробыша, в 2009-м году именно Валерия должна была стать фавориткой России – певица исполнила композицию с оркестром имени Чайковского.

"Мощная аранжировка. Она подошла в форме с этой песней. Мне кажется, это был весьма продуманный проект. У меня выступала группа "Принцесса Авеню". Правда, я ни на что не рассчитывал. Но выбрали Приходько. Помню, как из-за этого негодовал Макс Фадеев. На мой взгляд, это было необдуманное решение. Проблема в том была, что непонятно, почему приняли такое решение. Ну кто это придумал? У ВГТРК, кстати, гораздо лучше история с "Евровидением", – высказался Дробыш.

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Егор МАЛКОВ

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