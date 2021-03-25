"Уже пятый месяц": Горбань подогрела слухи о беременности

"Уже пятый месяц": Горбань подогрела слухи о беременности
Мария Горбань. Фото: www.instagram.com/ gorban_masha/
Актриса показала свежее фото с отдыха

В Сети продолжают обсуждать вероятную беременность Марии Горбань. Преданные поклонники актрисы ищут на ее снимках округлившийся живот. Такая же участь постигла и свежие фотографии звезды "Кухни", сделанные на отдыхе.

Горбань опубликовала серию из трех фотографий. На снимках Мария позирует в слитном белом купальнике и светлой соломенной шляпе. Глаза артистка спрятала за стильными солнечными очками.

В глаза сразу же бросается окружающая актрису обстановка: белый песок, кристально чистое море, а также ясное небо с мирно плывущими по нему облаками.

По некоторым данным, звезда отдыхала на Шри-Ланке.

"Как много красивых фотографий в телефоне", – написала Горбань.

Некоторые обратили внимание на живот знаменитости. У интернет-пользователей сложилось такое впечатление, будто он начал немного выпячиваться – так, как это происходит при беременности.

"Животик?", "Наверное, уже 5-й месяц идет…", "Мне тоже так кажется, и это очень мило", – высказались подписчицы Горбань.

Сама актриса никак не прокомментировала домыслы фанатов.

Другие же просто отметили, что тело 34-летней артистки выглядит замечательно. Марию назвали "идеальной женщиной" и "стройняшкой".

Напомним, в начале февраля Горбань вышла замуж за Кирилла Зоткина. Неизвестно, планируют ли супруги общего ребенка. Примечательно, что у актрисы есть 6-летняя дочь Стефания от предыдущих отношений.

Ранее звезда "Кухни" показала трогательные фото из ЗАГСа. На них артистка запечатлена в компании новоиспеченного супруга и наследницы. Кажется, что Зоткин смог найти общий язык со Стефанией. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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