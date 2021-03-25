Оперная дива и ее избранник приобрели большое количество оригинальных вещей

Несколько дней назад Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов принимали у себя в гостях близких друзей. Благодаря опубликованным в "Инстаграм" фотографиям удалось узнать, как выглядит новая квартира звездных супругов в Вене.

Интерьер апартаментов артистов соответствует всем требованиям роскоши. В глаза сразу же бросается необычайно высокий потолок.

На одном из снимков внимание привлекает оригинальный выставочный стенд, отделанный золотом. На нем располагаются свечи в канделябрах, а также коллекционная фигура медведя, одетого в официальный костюм и шубу.

Удивление вызывает потолок в комнате, похожей на рабочий кабинет. Он оформлен в виде неба, среди облаков которого прячутся ангелы. Массивные люстры, а также преобладание красного и золотого цветов создают атмосферу помпезности и изящества.

Нельзя не заметить, что на стенах квартиры Нетребко и Эйвазова висит большое количество картин. Одной из изюминок апартаментов является белоснежный рояль, позади которого висит портрет оперной дивы – к этой картине, судя по всему, пива питает нежные чувства, поскольку в предыдущих венских апартаментах она тоже висела на самом видном месте.

На другом снимке, вероятнее всего, запечатлена гостиная, совмещенная со столовой. В одной части комнаты находятся два дивана оригинальной формы, а также небольшой чайный столик и камин. На заднем плане виднеется длинный обеденный стол с 14 стульями. Здесь хозяева дома собираются вместе с друзьями за приемом пищи.

Кстати, по всей видимости, Анна и Юсиф любят разные необычные вещи. Так, помимо фигуры медведя, у супругов есть также пара львов. Животные, стоящие на специальных подставках, облачены в элегантные наряды.

Ранее стало известно о том, что супруг Нетребко резко высказался об уходе Ольги Бузовой из шоу "Маска".