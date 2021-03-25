Работа над фильмом то и дело откладывалась

Леонид Гайдай не раз признавался, что экранизировать произведение Ильфа и Петрова – его давняя мечта. Но всегда обстоятельства складывались не в сторону режиссера.

Сначала выяснилось, что Михаил Швейцер уже вовсю трудится над съемками "Золотого теленка" – еще одного романа писателей, потом первоочередное право экранизации досталось Георгию Данелии.

В итоге Гайдай уже успел попрощаться со своей давней мечтой, но его коллега неожиданно уступил ему право экранизации. Режиссер тут же принялся работать над сценарием, который в итоге был жестко раскритикован высоким руководством. Мол, сцены слишком длинные и монотонные, поэтому зритель вряд ли оценит и, вероятнее всего, заскучает.

Но даже негативные отзывы не помешали Леониду Иовичу приступить к съемкам.

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На роль Остапа Бендера пробовались известнейшие советские актеры: Валентин Гафт, Алексей Баталов, Никита Михалков, Андрей Миронов и даже сам Муслим Магомаев. Последний, кстати, в итоге почти сразу отказался, поняв, что актерское искусство – не совсем для него.

Сначала главную роль должен был исполнять Михаил Казаков, потому что его пробы сочли самыми удачными, но потом выбор сделали в пользу Владимира Высоцкого. Правда, актер подвел съемочную группу, потому что ушел в долгий запой.

Тогда Гайдай отказался работать с артистом, заявив, что он ненадежный человек. Тогда роль Бендеры досталась Александру Белявскому. С ним отсняли уже часть сцен, но неожиданно режиссер понял, что поторопился, и актер совершенно не подходит на эту роль. Тут же Леонид Иович вспомнил о неразбитой в первый съемочный день тарелке, посчитав, что это был знак.

Тогда Гайдаю предложили рассмотреть не очень на тот момент известного Арчила Гомиашвили. В итоге именно ему и досталась главная роль. Правда, озвучивал его другой актер, потому что в голосе народного артиста Грузинской ССР слышался легкий акцент.

Этот факт Гомиашвили воспринял как предательство, поэтому надолго поругался с режиссером, который сделал его известным. К счастью, спустя время режиссер и актер все-таки помирились.

На роль Кисы Воробьянинова, кстати, изначально пробивался Юрий Никулин. Но Гайдай сразу решил, что этого героя будет играть Сергей Филиппов, потому дал звезде "Операции Ы" "утешительную" роль дворника.

Единственный, кого утвердили сразу и без проб, был Михаил Пуговкин. Но даже тут возникла проблема. Актер долго не мог получить благословение своей верующей матери, которая в итоге согласилась, попросив сына не высмеивать веру.

Стулья для картины найти было очень непросто. В итоге их и вовсе пришлось заказывать в Объединенных Арабских Эмиратах, а 4 стула, которые остались целыми, Гайдай выкупил и поставил в своем кабинете.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, за что Наталья Крачковская обиделась на Гайдая.