Живое выступление Бузовой насмешило публику

Спевшую вживую Бузову подняли на смех
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистку ничуть не смутили хихиканья из зала

Поющая телеведущая Ольга Бузова снова оказалась в центре внимания. Бесконечно уверенная в собственном таланте и не обращающая внимания на критику артистка решила выступить перед публикой вживую.

Ведущая скандальной телестройки "Дом-2" исполнила нашумевший хит "Мало половин". Выступление Бузовой без фонограммы разбавило гала-ужин премии "Жара". Артистка спела популярную композицию в джазовой обработке. Знаменитости аккомпанировало фортепьяно.

Ольга очень старалась, однако в зале то и дело раздавался смех. Особо развеселившийся гость премии с голосом, отдаленно напоминающим Филиппа Киркорова, несколько раз передразнил старание Бузовой вытягивать ноты. Забавными кадрами поделилась на своей странице в "Инстаграм" популярная певица Юлианна Караулова.

Впрочем, Ольга Бузова уже давно не обращает внимание на критические выпады в ее адрес. Звезда ни на секунду не отвлеклась от процесса и продолжила пение. Для того чтобы сделать выступление более ярким, стройная артистка активно изгибалась и наглаживала оголившиеся ноги, отмечает "Пятый канал".

Кстати, недавно Ольга Бузова поведала о планах стать матерью. Девушка сделала громкое заявление в личном микроблоге. Судя по всему, знаменитость уже готова к тому, чтобы впервые испытать радость материнства.

Ольга ФЕДОРОВА

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