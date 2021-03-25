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Поющая телеведущая Ольга Бузова
снова оказалась в центре внимания. Бесконечно уверенная в собственном таланте и
не обращающая внимания на критику артистка решила выступить перед публикой
вживую.
Ведущая скандальной телестройки "Дом-2" исполнила нашумевший хит "Мало половин". Выступление Бузовой без фонограммы разбавило гала-ужин премии "Жара". Артистка спела популярную композицию в джазовой обработке. Знаменитости аккомпанировало фортепьяно.
Ольга очень старалась, однако в зале то и дело раздавался смех. Особо развеселившийся гость премии с голосом, отдаленно напоминающим Филиппа Киркорова, несколько раз передразнил старание Бузовой вытягивать ноты. Забавными кадрами поделилась на своей странице в "Инстаграм" популярная певица Юлианна Караулова.
Впрочем, Ольга Бузова уже давно не обращает внимание на критические выпады в ее адрес. Звезда ни на секунду не отвлеклась от процесса и продолжила пение. Для того чтобы сделать выступление более ярким, стройная артистка активно изгибалась и наглаживала оголившиеся ноги, отмечает "Пятый канал".
Кстати, недавно Ольга Бузова поведала о планах стать матерью. Девушка сделала громкое заявление в личном микроблоге. Судя по всему, знаменитость уже готова к тому, чтобы впервые испытать радость материнства.
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