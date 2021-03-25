Артистку ничуть не смутили хихиканья из зала

Поющая телеведущая Ольга Бузова снова оказалась в центре внимания. Бесконечно уверенная в собственном таланте и не обращающая внимания на критику артистка решила выступить перед публикой вживую.



Ведущая скандальной телестройки "Дом-2" исполнила нашумевший хит "Мало половин". Выступление Бузовой без фонограммы разбавило гала-ужин премии "Жара". Артистка спела популярную композицию в джазовой обработке. Знаменитости аккомпанировало фортепьяно.

Ольга очень старалась, однако в зале то и дело раздавался смех. Особо развеселившийся гость премии с голосом, отдаленно напоминающим Филиппа Киркорова, несколько раз передразнил старание Бузовой вытягивать ноты. Забавными кадрами поделилась на своей странице в "Инстаграм" популярная певица Юлианна Караулова.

Впрочем, Ольга Бузова уже давно не обращает внимание на критические выпады в ее адрес. Звезда ни на секунду не отвлеклась от процесса и продолжила пение. Для того чтобы сделать выступление более ярким, стройная артистка активно изгибалась и наглаживала оголившиеся ноги, отмечает "Пятый канал".

Кстати, недавно Ольга Бузова поведала о планах стать матерью. Девушка сделала громкое заявление в личном микроблоге. Судя по всему, знаменитость уже готова к тому, чтобы впервые испытать радость материнства.