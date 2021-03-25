Дробыш поделился деталями ссоры с Самбурской

Дробыш поделился деталями ссоры с Самбурской
Настасья Самбурская. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Композитор считает, что выполнил все условия договора с артисткой

Заслуженный артист России Виктор Дробыш поделился новой информацией о разногласиях с актрисой Настасьей Самбурской. Композитор рассказал о новых деталях конфликта на Youtube-шоу "Алена блин!". 

Свой рассказ Дробыш начал с самого начала, вспомнив, что в 2016 году звезда сериала "Универ" попросила его помочь с музыкальной карьерой. Изначально Самбурская попробовала свои силы в жанре хип-хоп, а потом приняла решение перейти на шансон.

Немного позже начинающая певица стала лауреатом премии "Шансон года". С этого момента она активно начала гастролировать, как рассказывает Дробыш. Тогда композитор подумал, что выполнил свою часть работы. Но не тут-то было, Самбурская начала возмущаться, что он не выполнил условия их договора и подала в суд на его центр продюсирования. 

По словам Дробыша, в итоге "потерпевшая" проиграла дело. Тем не менее, журналистам девушка заявляла, что процесс прошел для нее успешно и она вышла победителем.

Напомним, недавно стало известно, что суд вынес неожиданное решение, обязав российского продюсера выполнить то, что указывалось в договоре с Самбурской, то есть раскрутить ее. Более того, ему придется отчитываться о проделанной работе. 

Анна АГАБАБОВА

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