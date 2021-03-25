Скончалась заслуженная артистка РСФСР

Скончалась заслуженная артистка РСФСР
Фото: pixabay.com
Лиана Жвания прославилась после фильма "Двенадцать месяцев"

 Известной актрисе был 71 год. Печальную новость сообщили в петербургском ТЮЗе имени Брянцева, где служила артистка. На сайте говорится, что Лиана Жвания долго болела.

Коллеги заслуженной артистки РСФСР выразили соболезнования близким и поклонникам. Дата и место траурной церемонии пока не названы.

Лиана Жвания стала широко известна зрителю после выхода на экраны советской сказки "Двенадцать месяцев". По одноименной пьесе Самуила Маршака ее снял режиссер Анатолий Граник. Премьера фильма состоялась в 1972 году, актриса сыграла королеву.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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