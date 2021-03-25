Артистка всегда пользовалась популярностью у противоположного пола

Алефтина Евдокимова за свою карьеру успела сняться во множестве фильмов, но широкую известность ей принесла картина "Курьер", где она исполнила роль мамы Кати. Народная артистка стала гостьей нового выпуска шоу "Судьба человека", в котором рассказала об отношениях с женатыми мужчинами и ухаживаниях Иосифа Кобзона.

Со своим первым возлюбленным, Александром Пороховщиковым, звезда советского кино познакомилось на капустнике. На тот момент мужчина уже был женат. Но красивые ухаживания актера все-таки растопили сердце Евдокимовой.

"Я была голодная в те годы до мужской ласки. Он красиво ухаживал за мной. Я была сильно в него влюблена и у нас были близкие отношения",

– поделилась народная артистка с Борисом Корчевниковым.

Но позже Евдокимова узнала, что ее избранник изменяет не только жене, но и ей самой. Актер часто вступал в отношения с женами послов, атташе. В итоге пара рассталась.

После этого звезда "Курьера" закрутила роман с женатым Владимиром Васильевым. Их отношения длились почти 14 лет. Евдокимова даже забеременела от артиста балета, но все-таки приняла решение избавиться от ребенка.

Позже артистка вышла замуж за Гасана Тутунова. В этот же период за ней начал ухаживать Иосиф Кобзон. Певец даже подарил Евдокимовой кольцо с бриллиантом. Это был его прощальный сюрприз. По словам актрисы, в этот момент его глаза были на мокром месте, потому что он понимал, что так и не смог завоевать сердце возлюбленной.

"Иосичка, прости меня за все!"

– раскаялась Алефтина Николаевна.