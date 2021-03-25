Внимательные зрители заметили интересную деталь в опубликованном анонсе

Новый сезон "Маски" в самом разгаре. Зрители с нетерпением ждут каждый выпуск, устраивая нешуточные споры в комментариях, пытаясь предугадать, кто же покинет шоу в этот раз. Однако, похоже, на этой неделе интриги не будет из-за случайной ошибки создателей.

На днях телеканал НТВ опубликовал анонс грядущего выпуска. В коротком ролике показали нарезки из номеров, которые зрители увидят уже в это воскресенье, шокированных членов жюри. Но на одном коротком фрагменте, когда выбывший участник стоит рядом с ведущим Вячеславом Макаровым, на мгновенье промелькнули белые крылья Единорога.

В комментариях пользователи тут же поняли, что в этот раз из маску снимет именно этот персонаж.

"Спалили уход Единорожихи", "Я тоже заметил, когда Слава говорил про инфаркт! Там были крылья единорога", "100 процентов там крылья единорога", "Жду ухода Единорога. После неё останутся только сильные участники",

– написали пользователи "ВКонтакте".

Однако нашлись и те, кто не согласился с такой точкой зрения. Некоторые поклонники шоу уверены, что на этой неделе "Маску" покинет Солнце.

"Судя по тому, под какую песню двигались жюри в обнимку в конце анонса, я уже знаю, кто уйдёт в воскресенье. Господа, послушайте припев воскресной песни Солнца и сопоставьте его начало с этими движениями в конце анонса",

– написал один из зрителей.

Напомним, что ранее в Сети были обнародованы предполагаемые имена оставшихся участников шоу "Маска".