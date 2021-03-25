Актер подтвердил, что работы над сериалом еще не закончены

Шестой сезон "Сватов" вышел в 2013 году. С этого момента преданные любители сериала ждут, когда же уже наконец выйдут новые серии. Не так давно в Сети распространились слухи, что премьера нового сезона назначена на начало июня. Исполнитель одной из главных ролей Федор Добронравов поспешил их опровергнуть, а заодно и рассказал, когда же все-таки зрители увидят долгожданных "Сватов-7".

Актер рассказал журналистам, что пока неясно, когда создатели нашумевшего сериала смогут продолжить работу, которая встала из-за пандемии коронавируса и закрытых границ.

Именно непростая эпидемиологическая ситуация не позволяет завершить съемки. При этом Добронравов отметил, что актерский состав очень соскучился друг по другу и ждет встречи.

Отвечая на вопрос, когда седьмой сезон начнут показывать по ТВ, артист лишь предположил, что летом, возможно, съемки наконец завершатся. Если это произойдет, "Сваты-7" выйдут на экраны следующей зимой, пишет "Телепрограмма".

При этом часть сезона уже отснята. Работа над новыми сериями началась еще до начала пандемии.

Кстати, прогноз исполнительницы роли Жени менее оптимистичный. Анна Кошмал не совсем уверена, удастся ли вообще завершить работу над "Сватами-7" в 2021 году. Также актриса призвала поклонников не верить всему тому, что пишут о выходе сериала в Сети.

Ранее о съемках седьмого сезона высказалась и Олеся Железняк.