Телевизионщики хотят поддержать борющуюся с болезнью актрису

3 апреля Анастасия Заворотнюк будет отмечать юбилей. Актрисе исполнится 50 лет. В честь этого праздника на телеканале НТВ состоится премьера драмы "Каспий 24", в которой знаменитость сыграла главную роль.

Премьеру назначили именно на 3 апреля, потому что таким образом НТВ решил выразить поддержку звезде, которая уже долгое время борется с раком.

"Каспий 24" – это непростая история Полины Королевой, которая решается осуществить свою заветную мечту о собственном телеканале. Вместе со своим давним знакомым Сергеем, исполнителем роли которого является Александр Носик, героиня Заворотнюк начинает заниматься воплощением своих смелых планов.

Сама Анастасия описала своего персонажа, как хрупкую, но смелую девушку, которая не боится трудностей и препятствий.

"Она знает, чего хочет, и неотступно следует за своей мечтой создать настоящее телевидение, теплое и сокровенное, которое способно делать людей добрее и счастливее",

– описала Королеву актриса.

Важно, что история основана на реальных событиях. "Моей прекрасной няне" даже посчастливилось лично познакомиться с Еленой Ульяновой, которая своей историей поразила Заворотнюк до глубины души и заставила еще раз убедиться, что самые невероятные истории происходят не на экране, а в реальной жизни.

Ранее стало известно, что дочь Заворотнюк захотела уехать из России. Анна призналась, что думает о переезде. Девушка считает, что это поможет ей залечить душевные раны.