Больной раком Сафронов рассказал о завещании

Больной раком Сафронов рассказал о завещании
Сергей Сафронов. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Заранее определить наследников телеведущему посоветовали родители экс-супруги

Мало кто знает о том, что Сергей Сафронов страдает от онкологии. Известный иллюзионист признался – он уже составил завещание.

В интервью "Собеседнику" Сафронов рассказал, что завещание он написал еще до того, как узнал о смертельной болезни.

Когда у звезды "Битвы экстрасенсов" начался плодотворный период работы, состоящий из постоянных гастролей и перелетов, он вспомнил совет родителей бывшей супруги Марии.

"Много лет назад они мне подсказали мудрую вещь, что все-таки кровные отношения, семья – это одно, но завещание ставит все на свои места", - отметил Сергей.

Также Сафронов высказался о том, как проходит его курс лечения. По словам иллюзиониста, он следует всем рекомендациям врачей. Знаменитость прибегла к помощи отечественных специалистов. Вариант с лечением за границей Сергей даже не рассматривает.

Телеведущий отметил – многие друзья, коллеги и поклонники даже не догадывались, что он страдает от страшного недуга. Так, недавно Сафронов встретил Веру Сотникову, вместе с которой работал на проекте "Битва экстрасенсов". Актриса была настолько шокирована новостью, что не смогла сдержать слез.

Сергей добавил, что свои слова поддержки выразили братья Запашные. А художник Никас Сафронов, чтобы хоть как-то подбодрить иллюзиониста, пригласил его на званый ужин.

Несмотря на пугающую статистику смертности от рака, телеведущий продолжает верить в лучшее. Он изо всех сил старается не унывать и не опускать рук.

Напомним, у Сафронова обнаружили рак лимфатической системы. Иллюзионист прошел через четыре сеанса химиотерапии. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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