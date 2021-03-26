Певица сама намекнула супругу, что хотела бы получить от него

В октябре 2020 года Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями. На свет появился их второй общий ребенок Иван. Артистка рассказала, какой подарок ей преподнес музыкант за наследника.

По словам Подольской, супруг разрешил ей самостоятельно выбрать подарок. Певица обрадовалась такому шансу, так как у нее была давняя мечта – купить часы французской компании Cartier.

Пресняков исполнил желание Натальи и презентовал ей элитный аксессуар. По некоторым данным, стоимость этих часов варьируется от 500 тысяч до двух миллионов, передает "Комсомольская Правда".

Подольская отметила, что с рождением второго сына Владимир изменился в лучшую сторону. Певец стал более ответственным и взрослым.

Пресняков позволил супруге сконцентрировать внимание на младшем наследнике. Старшего сына, Артема, музыкант взял на себя.

"У них там какие-то свои мужские занятия", – поделилась Наталья.

Также певица рассказала, что после родов она сбросила несколько килограммов. При этом артистка не соблюдала жесткой диеты и не нагружала себя различными упражнениями.

"Просто когда мама кормит ребенка грудью, она тратит на 500-700 калорий в день больше. У меня сейчас экстремальный вес – 52 килограмма", - призналась знаменитость.

Напомним, Пресняков стал первым супругом Подольской. Что касается Владимира, то до Натальи он дважды состоял в браке. Первой фактической женой артиста стала Кристина Орбакайте. Дочь Аллы Пугачевой подарила избраннику сына Никиту. Второй супругой певца стала модельер Елена Ленская.

Ранее Подольская удивила поклонников, показав фигуру после появления сына Ивана.