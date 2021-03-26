Актриса получает в три раза больше телесвахи

Стало известно, сколько получают от государства Лариса Гузеева и Роза Сябитова. СМИ выяснили, что пенсии двух звезд передачи "Давай поженимся!" сильно отличаются.

Так, ежемесячно кошелек Гузеевой якобы пополняется примерно на 45 тысяч рублей. А вот Сябитовой переводят всего 14 тысяч рублей. С чем связана такая "несправедливость"? Таким вопросом задались журналисты.

Дело в том, что Лариса Андреевна является заслуженной артисткой России. Почетное звание знаменитости присвоили в 1994 году. В соответствии с законом, если деятель культуры ко всему прочему имеет прописку в Москве, то ему полагается надбавка в размере 30 тысяч рублей. Поскольку все необходимые условия были выполнены, Гузеева получила шанс получать достойную пенсию.

Что касается Сябитовой, то телесваха не жалуется на маленькую пенсию. Роза Раифовна прилично зарабатывает на шоу "Давай поженимся!". Также она имеет доход с собственного брачного агентства, передает "Комсомольская Правда".

"Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и не рассчитывала на нее", – заявила телесваха.

Сябитова отметила, что кто-то способен выживать на 14 тысяч в месяц, однако она не собирается ограничивать себя во всем. Телеведущая ценит комфорт и качество, поэтому выкладывается на полную, чтобы заработать лишнюю копейку.

Роза Раифовна добавила – работать она начала с 18 лет. Сбавлять темп 59-летняя звезда пока не собирается.

Ранее Сябитова раскрыла правду о съемках передачи "Давай поженимся!" в период пандемии COVID-19. Телесваха призналась, что соблюдает все меры предосторожности, чтобы не подхватить коронавирус.