Многие артисты с нетерпением ждут появление малыша на свет

То ли это карантин, то ли просто так совпало, но в последнее время то и дело появляются новости о том, что в звездных семьях готовятся к пополнению. Многие из российских знаменитостей уже стали родителями в 2021 году, однако некоторым только предстоит испытать эти непередаваемые эмоции.

Юлианна Караулова и Андрей Черный

Исполнительница хита "Ты не такой" совсем недавно сообщила, что в скором времени подарит продюсеру Александру Черному долгожданного малыша. Караулова выложила фотографии с округлившимся животом и анонсировала выход клипа, в котором снялась, будучи в положении. Ребенок станет для Юлианны первым.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

А вот Альбина Джанабаева подарит своему супругу уже третьего ребенка. О своей беременности экс-солистка ВИА "Гры" сообщила в "Инстаграме", опубликовав фотографию с черном платье, которое красиво подчеркнуло ее беременный живот.

Напомним, что в 2004 году певица родила Меладзе сына Константина, а в 2014 на свет появился Лука.

Алекса и Вячеслав Дайчев

Бывшая Тимати ждет ребенка от фитнес-тренера Полины Гагариной. Радостной новостью Алекса поделилась в своих социальных сетях совсем недавно. Примечательно, что до этого Вячеслав Дайчев ушел от своей беременной жены, но сыну помогать не отказался и даже присутствовал на родах.

В прошлом году Дайчев сделал выпускнице "Фабрики звезд" предложение.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

Лидер "Ленинграда" станет отцом в третий раз. Ребенка ему подарит четвертая жена Ольга Абрамова. Радостной новостью Сергей поделился еще в конце прошлого года. Судя по всему, артист очень ждет появление наследника или наследницы на свет, ведь стихотворение, которое Сергей посвятил своей семье, очень растрогало интернет-пользователей.

Лена Перминова и Александр Лебедев

Перминова – не только успешная модель, но и многодетная мама. Знаменитость уже родила своему избраннику двух сыновей и дочь. Еще один наследник должен появиться на свет уже совсем скоро.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие звезды уже стали родителями в 2021 году.