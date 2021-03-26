Звездный беби-бум: кто из российских знаменитостей станет родителями в 2021

Юлианна Караулова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Шнуров. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Елена Перминова. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Алекса. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Многие артисты с нетерпением ждут появление малыша на свет

То ли это карантин, то ли просто так совпало, но в последнее время то и дело появляются новости о том, что в звездных семьях готовятся к пополнению. Многие из российских знаменитостей уже стали родителями в 2021 году, однако некоторым только предстоит испытать эти непередаваемые эмоции. 

Юлианна Караулова и Андрей Черный

Юлианна Караулова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Исполнительница хита "Ты не такой" совсем недавно сообщила, что в скором времени подарит продюсеру Александру Черному долгожданного малыша. Караулова выложила фотографии с округлившимся животом и анонсировала выход клипа, в котором снялась, будучи в положении. Ребенок станет для Юлианны первым. 

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

А вот Альбина Джанабаева подарит своему супругу уже третьего ребенка. О своей беременности экс-солистка ВИА "Гры" сообщила в "Инстаграме", опубликовав фотографию с черном платье, которое красиво подчеркнуло ее беременный живот. 

Напомним, что в 2004 году певица родила Меладзе сына Константина, а в 2014 на свет появился Лука. 

Алекса и Вячеслав Дайчев

Алекса. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

Бывшая Тимати ждет ребенка от фитнес-тренера Полины Гагариной. Радостной новостью Алекса поделилась в своих социальных сетях совсем недавно. Примечательно, что до этого Вячеслав Дайчев ушел от своей беременной жены, но сыну помогать не отказался и даже присутствовал на родах. 

В прошлом году Дайчев сделал выпускнице "Фабрики звезд" предложение. 

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

Сергей Шнуров. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Лидер "Ленинграда" станет отцом в третий раз. Ребенка ему подарит четвертая жена Ольга Абрамова. Радостной новостью Сергей поделился еще в конце прошлого года. Судя по всему, артист очень ждет появление наследника или наследницы на свет, ведь стихотворение, которое Сергей посвятил своей семье, очень растрогало интернет-пользователей. 

Лена Перминова и Александр Лебедев 

Елена Перминова. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Перминова – не только успешная модель, но и многодетная мама. Знаменитость уже родила своему избраннику двух сыновей и дочь. Еще один наследник должен появиться на свет уже совсем скоро.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие звезды уже стали родителями в 2021 году. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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