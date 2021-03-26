Артиста не стало на 69-м году жизни

В столице при несчастном случае скончался основатель рок-группы "Звуки-Му" Александр Липницкий. Артист утонул накануне, 25 марта.

Трагическую новость сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий в "Фейсбук". Он добавил, что это невосполнимая потеря, а у него самого нет слов.

Липницкий скончался недалеко от поселка Николина Гора. Он катался на лыжах по Москве-реке, но провалился под лед.

Артист выступал бас-гитаристом в группе "Звуки Му" с начала 1980-х до 1990 года. Липницкий был известным журналистом и культурологом. Ввел на радио "Финам FM" программу о русском роке. Также он был автором многих фильмов, например, о Викторе Цое и Борисе Гребенщикове.