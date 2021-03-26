Поступок ведущего "Голоса" сих пор не укладывается в голове артиста

В начале нулевых шоу "Осторожно, модерн!" по праву считалось одним из самых популярных шоу на отечественном телевидении, а за ее создателей боролись крупнейшие телеканалы. Сергей Рост до сих пор с теплотой вспоминает о тех днях, хотя есть моменты, которые хотелось бы навсегда стереть из памяти.

В студии ток-шоу "Судьба человека" Рост рассказал, что получал невероятное удовольствие от работы над юмористическим проектом, а Нагиева считал не просто коллегой, а настоящим другом.

Однако в итоге телеведущий даже не смог достойно завершить проект. В 2004 году Нагиев решил начать сольную карьеру, решив, что формат скетч-шоу давно себя исчерпал. И все бы ничего, но об этом Сергею сообщил не сам ведущий "Голоса", а его помощник.

Рост в итоге много раз пытался хоть как-то связаться с другом, но тот таки не вышел на связь. Это стало для юмориста настоящим ударом, потому что он признался, что верил в дружбу с Нагиевым, который в конечном счете повел себя совсем не по-дружески.

"Значит, не дружба была. Просто есть люди, которые могут переступить и пойти дальше. Я не такой человек, я живу, не просчитывая. Я и сейчас не вижу вокруг него друзей. Не вижу, чтобы кто-то писал, что я вот там с Нагиевым чай пил",

– поделился Рост с Корчевниковым.

Ранее артист рассказал историю знакомства с Нагиевым и объяснил, почему считает своего бывшего друга главным разочарованием в жизни.