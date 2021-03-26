"А кто пел за нее?": Бузову заподозрили в обмане зрителей шоу "Маска"

"А кто пел за нее?": Бузову заподозрили в обмане зрителей шоу "Маска"
Кадр youtube.com
Зрители уверены, что даже на сцену выходил кто-то другой

Новый сезон "Маски" в самом разгаре. И пока одни зрители восторгаются роскошными номерами артистов, другие же активно обсуждают скандальные моменты шоу. В этот раз споры разгорелись вокруг ухода Ольги Бузовой.

Многие зрители шоу "Маска" заподозрили подмену Бузовой на сцене. Пользователи Сети решили, что артистка вовсе не выступала в костюме Розовой Пантеры. Мол, голос не тот, манеры и движения явно отличаются от Олиных.

"Вместо Бузовой кто-то другой выходил. Бузова явно выше, чем та девочка, которая выступала в этом костюме", "Имеющий уши понимает, что ТАК Бузяндра не поет. Мы просто слушали студийные записи, обработанного голоса какой то певицы, а на сцене в это время плясал какой то персонаж в костюме РП", "А кто пел за нее?"

поинтересовались пользователи социальной сети "ВКонтакте". 

Кстати, сама звезда не очень расстроилась, что ее все-таки заставили снять маску, пошутив, что ей было очень непросто скрывать свой "уникальный тембр".

Досталось от зрителей и Иосифу Пригожину, которого тоже заподозрили в обмане. В Сети появился коллаж из двух снимков, на которых запечатлен Ананас. И явно заметно, что люди на одном и том же фото очень отличаются по комплекции. 

Ранее стало известно, кто покинет "Маску" на этой неделе. Создатели передачи случайно показали в анонсе отрывок, на котором заметен маленький кусочек костюма будущего аутсайдера. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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