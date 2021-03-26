Жена Михайлова ответила на слухи о романе дочери с Цоем

Жена Михайлова ответила на слухи о романе дочери с Цоем
Инна Михайлова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец появился на семейном празднике

Недавно падчерице Стаса Михайлова Еве Канчельскис исполнилось 22 года. По случаю праздника девушка собрала близких и друзей в подмосковном гольф-клубе. Одним из гостей вечеринки был бывший солист группы MBAND Анатолий Цой, которого подозревают в романе со звездной именинницей.

Однако данные слухи развеяла мать Евы Инна Михайлова. Супруга исполнителя хита "Все для тебя" опубликовала на личной инстаграм-странице видеоотчет со дня рождения наследницы. Так, на одной из записей видно, что Цой подарил Канчельскис котенка бенгальской породы. Девушка осталась в восторге от презента. Питомцу дали кличку Клео.

Также Анатолий исполнил для именинницы песню. Помимо него, музыкальный сюрприз для Евы подготовили сам Михайлов, артист Эмин и диджей Катя Гусева.

Под публикацией одна из подписчиц решила спросить про роман Евы и Анатолия. В ответ Инна заявила, что молодые люди только дружат.

По некоторым данным, Канчельскис и Цой познакомились на одном из светских мероприятий. Тогда-то между ними якобы проскочила искра.

Летом прошлого года падчерица Михайлова снялась в клипе певца на песню "Одеяльная". После этого слухи об их романтической связи начали укрепляться все больше.

Позже знакомые пары подтвердили, что новость о романе Евы и Анатолия является правдой. Однако они отметили – возлюбленные не любят рассказывать про свои отношения.

Анастасия ГОРЮНОВА

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