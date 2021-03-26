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В 2015 году на ТВ состоялась премьера сериала "Закон каменных джунглей". История четырех друзей, которые живут на окраине Москвы, надолго запомнилась зрителям и собрала множество восторженных отзывов, поэтому спустя время поклонники увидели второй сезон, который завершился весьма неоднозначно, как бы намекая, что продолжению быть. Но, похоже, надеждам зрителей так и не суждено сбыться.
Исполнитель роли Гуфи, Даниил Вахрушев, рассказал, что после 2 сезона создатели планировали выпускать полнометражный фильм. Исполнители главных ролей уже получили готовые сценарии. Однако съемки так и не начались. Актер считает, что во всем виновата мистика, потому что обстоятельства складывались уж слишком странно.
Вахрушев назвал сериал "Закон каменных джунглей" проклятым.
"Этот серил настоящий бриллиантик, я считаю. Но проект оказался какой-то проклятый, можно даже так сказать. Все режиссеры поумирали",
- поделился Вахрушев с "Телепрограммой".
Возможно, выпускник ВГИКа говорит о 42-летнем Игоре Хомском, который скончался летом 2019 года, попав а серьезную аварию. ДТП случилось за 3 дня до его дня рождения.
Напомним, что Даниил Вахрушев стал известен после выхода сериала "Физрук", где он исполнил роль типичного ботаника Вали, который безответно влюблен в Сашу Мамаеву.
В "Законе каменных джунглей" он сыграл рэпера Гуфи – участника преступной банды.
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