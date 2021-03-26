Звезда поделилась свежим домашним фото

Настя Каменских часто публикует в своих социальных провокационные фотографии, которые заставляют ее поклонников трепетать, а злопыхателей злиться еще больше. В этот раз украинская певица поделилась милым фото, которое, похоже, было сделано в ее спальне.

Даже в уютный и домашний кадр знаменитость смогла добавить немного перчинки. Все дело в том, что Каменских снялась без штанов. На снимке она сидит в домашней кофте с длинными рукавами, при этом вниз она ничего не надела.

Вместо этого самые интимные части своего тела Каменских прикрыла собакой. Кстати, даже дома звезда украинского дуэта ходит с легким макияжем: у Насти подведены глаза и накрашены ресницы.

В комментариях поклонники отметили, что артистка хорошо выглядит, но все-таки нашлись и те, кто пожурил исполнительницу хита "Не пара" за слишком откровенный внешний вид.

"Какая красотка тут", "Красавицы", "Милота какая", "Какие лапочки", "Супер женщина", "Правду говорят, питомцы похожи на своих хозяев", "Опять полуголая!", "Глаз не оторвать",

– написали под фото.

Напомним, что ранее в Сети появилось видео, на котором показали элитный особняк Каменских и Потапа. По оценкам, стоит дом звездной пары порядка одного миллиона рублей. Коттедж окружен двумя заборами, камерами видеонаблюдения, а на подъезде к дому гостей будет ждать специальный КПП.