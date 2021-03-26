Имя малыша пока не сообщается

Сегодня в жизни Дмитрия Шепелева произошло радостное событие – его возлюбленная Екатерина Тулупова родила телеведущему малыша.

Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Роды проходили в одной из самых элитных клиник столицы – Лапино, сообщает StarHit. Имя мальчика пока не раскрывается, однако радостный отец уже успел опубликовать снимок с новорожденным наследником.

"Добро пожаловать!"

– подписал первый кадр с крохой телеведущий.

На фотографии видно, что шоумен буквально светится от счастья. Он трепетно прижимает сына к груди и лучезарно улыбается.

В комментариях к фото поклонники принялись поздравлять пару с рождением ребенка. Многие, кстати, понимали, что Тулупова станет мамой совсем скоро, поэтому предугадали пост Шепелева.

"Дмитрий, как чудесно! От всей души поздравляю Вас", "Поздравляю Вас, вашу семью с пополнением, счастья, здоровья и семейного благополучия", "Мира и добра", "Поздравляю! Счастья Вашей семье",

– написали под фото.

Напомним, что ранее Шепелев рассказал об отношениях сына Платона с дочкой своей избранницы. Наследник Фриске отлично ладит с девочкой Ладой, у них общие интересы. Возможно, именно это помогло им стать хорошими друзьями.

Кстати, именно Лада и Платон познакомили своих родителей. Ребята ходили в один детский сад.