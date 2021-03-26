По некоторым данным, тело утонувшего музыканта до сих пор не нашли

Недавно появилась информация о смерти Александра Липницкого – основателя рок-группы "Звуки-Му". Стало известно, что музыкант утонул, провалившись под лед Москвы-реки.

По имеющимся данным, накануне Липницкий взял лыжи и вместе с собакой отправился на прогулку по ледяному покрову реки. Спустя некоторое время в полицию позвонила супруга Александра. Обеспокоенная женщина заявила о пропаже мужа.

Стражи правопорядка отправились по маршруту экс-басиста. В какой-то момент они увидели в воде музыканта, уже не подающего признаков жизни. Однако вытащить артиста не успели, так как спустя пару секунд он ушел под лед. Сообщается, что до сих пор тело Липницкого не обнаружено.

"Он точно мертв, просто тело ушло под лед и его вчера не нашли", – отметила супруга.

Близкий друг Александра Артемий Троицкий заявил, что трагедия произошла из-за питомца основателя группы "Звуки-Му". Якобы сначала под лед провалилась его собака. Музыкант попытался помочь животному, но в итоге сам оказался в холодной воде, передает телеканал "РЕН ТВ".

Примечательно, что Липницкий дважды совершил прогулку по Москве-реке. Первый раз экс-басист успешно преодолел маршрут, а уже во второй раз случился страшный инцидент.

Напомним, смерть настигла Липницкого в 68 лет. Музыкант окончил факультет журналистики МГУ. После выпуска он некоторое время работал экспертом по джазу. Липницкий дружил с такими известными личностями, как Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Майк Науменко и другими.