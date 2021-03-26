"Хороши!": найдено редкое фото Добрынина из "Сватов" с приемным сыном

"Хороши!": найдено редкое фото Добрынина из "Сватов" с приемным сыном
Николай Добрынин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/ www.globallookpress.com
Развод не помешал актеру сохранить хорошие отношения с сыном Анны Тереховой

Николай Добрынин был женат трижды. Для Анны Тереховой, как и для артиста, этот брак тоже стал вторым. При этом, когда артисты женились, у дочери Маргариты Тереховой уже был сын Михаил. Это не смутило Добрынина, который усыновил парня и воспитывал его как родного. 

Сейчас молодой человек уже взрослый. Да и Добрынин с Тереховой давно развелись, но это не мешает отцу и сыну проводить время вместе. 

Многим поклонникам сериала было очень интересно, как выглядит приемный сын Добрынина. К счастью, на просторах Интернета нашлось фото, на котором взрослый и высоких Михаил стоит рядом с папой и счастливо улыбается. 

Кстати, несмотря на то, что "Митяй" из "Сватов" усыновил парня, многие фанаты отметили, что пасынок очень похож на Добрынина. Может, дает о себе знать воспитание артиста и время, которое они провели вместе. 

"Такие классные. Сын на отца очень похож.Здоровья вам", "Для мальчика он стал настоящим отцом и не прекратились самые душевные отношения, даже после развода", "Красавцы", "Хороши оба!", "Благослови бог эту прекрасную семью", "Он молодец его растил и поддерживает отношения. Честь и хвала!" 

– написали восхищенные поклонники. 

Ранее Федор Добронравов наконец назвал возможные сроки окончания съемок седьмого сезона "Сватов". По словам актера, съемки еще не закончились. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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