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Николай Добрынин был женат трижды. Для Анны Тереховой, как и для артиста, этот брак тоже стал вторым. При этом, когда артисты женились, у дочери Маргариты Тереховой уже был сын Михаил. Это не смутило Добрынина, который усыновил парня и воспитывал его как родного.
Сейчас молодой человек уже взрослый. Да и Добрынин с Тереховой давно развелись, но это не мешает отцу и сыну проводить время вместе.
Многим поклонникам сериала было очень интересно, как выглядит приемный сын Добрынина. К счастью, на просторах Интернета нашлось фото, на котором взрослый и высоких Михаил стоит рядом с папой и счастливо улыбается.
Кстати, несмотря на то, что "Митяй" из "Сватов" усыновил парня, многие фанаты отметили, что пасынок очень похож на Добрынина. Может, дает о себе знать воспитание артиста и время, которое они провели вместе.
"Такие классные. Сын на отца очень похож.Здоровья вам", "Для мальчика он стал настоящим отцом и не прекратились самые душевные отношения, даже после развода", "Красавцы", "Хороши оба!", "Благослови бог эту прекрасную семью", "Он молодец его растил и поддерживает отношения. Честь и хвала!"
– написали восхищенные поклонники.
Ранее Федор Добронравов наконец назвал возможные сроки окончания съемок седьмого сезона "Сватов". По словам актера, съемки еще не закончились.
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