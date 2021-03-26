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Звукозаписывающая компания Moroz Records потребовала в судебном порядке от музыканта Александра Цоя, сына Виктора Цоя, вернуть 13,4 миллиона рублей за права на исполнение песен покойного артиста.
Так, у легенды отечественного рока осталось двое наследников: отец Виктор Цой и 36-летний Александр. Десять лет назад родственники подписали с представителям компании договор об авторских отчислениях – на протяжении пяти лет звукозаписывающий лейбл выплачивал обоим средства за композиции музыканта.
Однако в 2017 году отец Виктора Цоя решил, что получаемых денег не достаточно. Роберт решил урегулировать проблему в судебном порядке, подав заявление в Басманный суд в Москве, где потребовал признать заключенный договор недействительным. Его примеру последовал позднее и сам Александр.
Суд признал право истцов и постановил исполнить требование. В ответ Moroz Records подал встречный иск. Однако лейбл теперь требует от родственников артиста вернуть все ранее выплаченные средства в размере 13,4 миллиона рублей, передает телеграм-канал Mash. Однако официальных комментариев обеих сторон нет.
Ранее РИА "Новости" сообщало, что в этом году Александр Цой решил обжаловать решение Роспатента об отказе его заявки на регистрацию товарного знака группы "Кино", использованного на "Черном альбоме" 1990 года, который был выпущен после смерти артиста.
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