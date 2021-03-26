Два неудачных брака и тайная дочь: как сложилась жизнь Могилевской

Два неудачных брака и тайная дочь: как сложилась жизнь Могилевской
Фото: Vasilii Smirnov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Актриса стала матерью в 41 год

Марина Могилевская известна по ролям в таких сериалах, как "Каменская", "Марш Турецкого", "Кухня", "Склифосовский" и других. Расскажем, какой путь прошла 50-летняя актриса.

Примечательно, что изначально Могилевская не собиралась сниматься в кино. Когда Марина Олеговна училась в Киеве, одна знакомая предложила ей прийти на пробы в киностудию. Поначалу начинающая артистка боялась, что ее типаж не оценят, но в итоге поборола свой страх и получила роль в фильме "Каменная душа". Эта картина стала дебютной для Могилевской.

Затем актрисе начали поступать предложения сняться и в других фильмах. Популярность артистки стремительно росла.

Что касается личной жизни Марины Олеговны, то она дважды состояла в браке. Первым мужем знаменитости стал кинооператор Виталий Запорожченко. Супруги прожили вместе восемь лет, но в итоге разошлись.

В 1999 году Могилевская вышла замуж за продюсера Александра Акопова. Но и эти отношения закончились разрывом. Однако бывшим возлюбленным удалось сохранить теплые отношения, передает "Комсомольская Правда".

"Хотя мы практически нигде уже не пересекаемся, но в моем сердце он остался и занимает большое и теплое место. И это так здорово", - высказалась актриса.

По ее словам, причина развода со вторым мужем крылась в том, что она попросту не была готова ко взрослым отношениям.

В 2011 году Марина Олеговна родила дочь Марию. До сих пор неизвестно, кто является отцом наследницы артистки.

Сейчас Могилевская редко появляется на светских мероприятиях. Большую часть времени она уделяет дочери, а также любимому делу – работе на огороде. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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