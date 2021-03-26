Похоже, что телеведущая станет мамой в третий раз

Звездам часто приписывают беременность. Как правило, в интересном положении никто не находится, но отказать себе в удовольствии обсудить округлившийся после плотного ужина живот поклонники не могут. Однако даже в таких случаях бывают исключения. Например, Ксения Бородина и ее супруг.

Курбан Омаров опубликовал сегодня пост, в котором рассказал, что рано утром они с женой решили куда-нибудь улететь, чтобы отдохнуть. И спустя почти полтора часа звездная пара уже стояла в Шереметьево. Эту историю мужчина сопроводил фотографией, на которой у Ксении заметен округлившийся живот.

В комментариях тут же начали атаковать бизнесмена: беременна Бородина или свет так упал? И, кажется, что вопросов было настолько много, что в один момент Омаров подтвердил беременность Бородиной.

"Ксюша беременна?"

– поинтересовалась одна из подписчиц.

"Да",

– коротко ответил Омаров.

Многие, кстати, не поверили бизнесмену, решив, что пару настолько достали слухи о беременности, что они решили подтвердить интересное положение Ксении, лишь бы их наконец оставили в покое. Другие же принялись поздравлять телеведущую со скорым пополнением, отметив, что животик Бородиной "уже и сумкой прикрыть не получается".

Напомним, что Ксения впервые стала мамой в 2009 году. Тогда знаменитость родила дочку Марусю от бизнесмена Юрия Будагова.

В 2015 году вышла замуж второй раз. Ее избранником стал Курбан Омаров, которому артистка в декабре 2015 года родила дочь Теону.