"Уже и сумкой прикрыть не получается": муж подтвердил беременность Бородиной

"Уже и сумкой прикрыть не получается": муж подтвердил беременность Бородиной
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Похоже, что телеведущая станет мамой в третий раз

Звездам часто приписывают беременность. Как правило, в интересном положении никто не находится, но отказать себе в удовольствии обсудить округлившийся после плотного ужина живот поклонники не могут. Однако даже в таких случаях бывают исключения. Например, Ксения Бородина и ее супруг. 

Курбан Омаров опубликовал сегодня пост, в котором рассказал, что рано утром они с женой решили куда-нибудь улететь, чтобы отдохнуть. И спустя почти полтора часа звездная пара уже стояла в Шереметьево. Эту историю мужчина сопроводил фотографией, на которой у Ксении заметен округлившийся живот. 

В комментариях тут же начали атаковать бизнесмена: беременна Бородина или свет так упал? И, кажется, что вопросов было настолько много, что в один момент Омаров подтвердил беременность Бородиной. 

"Ксюша беременна?" 

– поинтересовалась одна из подписчиц. 

"Да",

– коротко ответил Омаров. 

Многие, кстати, не поверили бизнесмену, решив, что пару настолько достали слухи о беременности, что они решили подтвердить интересное положение Ксении, лишь бы их наконец оставили в покое. Другие же принялись поздравлять телеведущую со скорым пополнением, отметив, что животик Бородиной "уже и сумкой прикрыть не получается".

Напомним, что Ксения впервые стала мамой в 2009 году. Тогда знаменитость родила дочку Марусю от бизнесмена Юрия Будагова. 

В 2015 году вышла замуж второй раз. Ее избранником стал Курбан Омаров, которому артистка в декабре 2015 года родила дочь Теону.

Юлия МИХАЙЛОВА

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