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25 марта Ефиму Шифрину исполнилось 65 лет. Юморист рассказал о том, что он последовал примеру многих звездных коллег и составил завещание.
По словам Шифрина, наследников он выбрал уже достаточно давно. Примечательно, что у Ефима Залмановича нет супруги и детей.
"Считаю, что так должен поступать каждый человек – тем, кто наследует, не должны доставаться лишние хлопоты. Не хочу никаких войн за квартиры, деньги", – отметил артист.
Также холостой юморист прокомментировал популярное суеверие о том, что составление завещания автоматически приближает дату смерти. Все это знаменитость считает байками, передает "СтарХит".
Ефим Залманович заявил – завещание необходимо для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь другим людям – тем, кто останется после его кончины.
Что касается отношения артиста к смерти, то он не боится забвения. Конец неизбежен, поэтому не стоит избегать разговоров о нем.
"Что за детский сад такой – говорить о жизни можно, а о смерти нет?" – задался вопросом Шифрин.
Ранее артист признался, что совершил роковую ошибку с пенсией. На данный момент звезда получает от государства 13 тысяч рублей. Однако если бы несколько лет назад Ефим Залманович добился присвоения звания народного артиста России, то ежемесячно в кармане знаменитости было бы на 30 тысяч больше. Сейчас звезда развлекательной программы "Вокруг смеха" сильно жалеет об отказе от привилегий.
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