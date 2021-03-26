Артист спокойно относится к тому, что спустя какое-то время его не станет

25 марта Ефиму Шифрину исполнилось 65 лет. Юморист рассказал о том, что он последовал примеру многих звездных коллег и составил завещание.

По словам Шифрина, наследников он выбрал уже достаточно давно. Примечательно, что у Ефима Залмановича нет супруги и детей.

"Считаю, что так должен поступать каждый человек – тем, кто наследует, не должны доставаться лишние хлопоты. Не хочу никаких войн за квартиры, деньги", – отметил артист.

Также холостой юморист прокомментировал популярное суеверие о том, что составление завещания автоматически приближает дату смерти. Все это знаменитость считает байками, передает "СтарХит".

Ефим Залманович заявил – завещание необходимо для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь другим людям – тем, кто останется после его кончины.

Что касается отношения артиста к смерти, то он не боится забвения. Конец неизбежен, поэтому не стоит избегать разговоров о нем.

"Что за детский сад такой – говорить о жизни можно, а о смерти нет?" – задался вопросом Шифрин.

Ранее артист признался, что совершил роковую ошибку с пенсией. На данный момент звезда получает от государства 13 тысяч рублей. Однако если бы несколько лет назад Ефим Залманович добился присвоения звания народного артиста России, то ежемесячно в кармане знаменитости было бы на 30 тысяч больше. Сейчас звезда развлекательной программы "Вокруг смеха" сильно жалеет об отказе от привилегий.